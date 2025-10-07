El Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunció que, a partir del 1.º de noviembre de 2025, los billetes de ₡1000 de las series A y B dejarán de tener validez como medio de pago en todo el país.

Esto significa que si tenés billetes de mil colones de estas series, ya no podrás usarlos para comprar ni pagar servicios, aunque sí conservarán su valor monetario.

Según explicó el BCCR, las personas no perderán su dinero, ya que los billetes podrán canjearse o depositarse en las distintas entidades financieras, incluso si el ciudadano no tiene cuenta bancaria.

Por otro lado, los billetes de serie C de ₡1000 seguirán siendo válidos y se mantendrán en circulación, por lo que no será necesario cambiarlos.

Dato importante:

Podés identificar la serie del billete observando la letra que aparece antes del número de serie impreso en la parte superior.