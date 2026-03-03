El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) inició este miércoles trabajos de estabilización en un talud del kilómetro 27 de la Ruta 32, con una inversión de 75 millones de colones, para evitar que la vía que comunica San José con Limón colapse por deslizamientos.

La intervención, a cargo de la empresa MECO, se extenderá por tres meses en horario diurno (6:00 a.m. a 5:00 p.m.) y consiste en la colocación de pernos anclados para sujetar el terreno, aplicación de concreto lanzado y sistemas de drenaje para evitar filtraciones de agua.

Paralelamente, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz instala alumbrado y conectividad a lo largo de la ruta hasta el puente sobre el río Sucio. Este tramo, entre los kilómetros 27 y 33, es considerado uno de los más conflictivos por derrumbes en los últimos meses.