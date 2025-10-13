Escrito por: Eduardo Troconis

La Concacaf designó al salvadoreño Ismael Cornejo como el árbitro central para el duelo eliminatorio de esta noche entre Costa Rica y Nicaragua, que se disputará en el Estadio Nacional.

¿Quién es?

Cornejo ya tuvo experiencia dirigiendo a equipos costarricenses en la Copa Centroamericana, y llega a este compromiso acompañado por sus compatriotas Francisco Zumba y Giovanni García, quienes fungirán como asistentes.

El cuarto árbitro será José Torres, de Puerto Rico.

El encuentro contará además con sistema de videoarbitraje (VAR), herramienta que será clave en un partido con alta tensión y mucho en juego para ambos equipos.

Partido complicado

El salvadoreño afrontará un desafío de alto nivel, tomando en cuenta la presión que existe sobre las decisiones arbitrales en esta etapa de la eliminatoria.

En duelos anteriores, los jueces enfrentaron momentos complicados (como el caso del guatemalteco Walter López en el encuentro entre Costa Rica y Honduras), por lo que se espera una actuación firme y equilibrada del equipo arbitral esta noche.