¡Atención! Este es el reporte del estado del tiempo para este miércoles

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Los vientos alisios se mantendrán moderados con ráfagas fuertes de forma ocasional en el país este miércoles.

Producto de estas ráfagas, se espera una mañana despejada en el Valle Central, pero cielos parcialmente nublados en Limón y la zona norte.

“Eventualmente podrían generarse precipitaciones vespertinas, sobre todo hacia las montañas de la provincia de Limón y la Zona Norte. También podrían presentarse lluvias en el Valle Central y aguaceros aislados con tormenta en el Pacífico Central”, declaró Gabriela Chinchilla, meteoróloga del IMN.