¡Atención! Estas señales de alerta requieren una valoración médica

En muchas ocasiones, las personas dudan sobre si una situación de salud requiere atención inmediata o si puede esperar una consulta programada, pero saber identificar las señales de alerta puede marcar una gran diferencia en la evolución del paciente.

El Dr. Romario Silva Díaz explica que la urgencia médica es cualquier condición que requiere atención rápida para salvar una vida, y que algunas emergencias pueden comenzar con síntomas leves que se intensifican rápidamente.

El especialista advierte que la automedicación puede ocultar síntomas y retrasar diagnósticos, y que señales como dolor fuerte que se irradia al brazo, falta grave de aire, desmayos o sangrado abundante requieren atención médica inmediata.