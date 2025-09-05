Por medio de una conferencia de prensa, el Ministerio de Salud dio a conocer que según un estudio del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA), hay más de 50 sustancias dañinas en vapeadores.

¿Cómo regula el MEP el uso de los vapeadores?

Ante estos resultados, el Ministerio de Educación Pública (MEP) reafirmó su regulación a través de lineamientos técnico-administrativos, para la prevención del consumo y tráfico de sustancias psicoactivas en todos los ciclos.

Medidas

Vigentes

Obligatoriedad de revisar bolsos, mochilas y objetos similares al ingreso y permanencia de estudiantes en los centros educativos.

Propuesta

“Asimismo, se proponen cambios en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, incorporando el vapeo dentro de las faltas graves, lo que conlleva una rebaja de 20 puntos en la nota de conducta, en comparación con la sanción anterior que oscilaba entre 11 y 19 puntos“, dice el comunicado del Ministerio de Salud.

Según el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, estas disposiciones busca proteger a los estudiantes y garantizar lugares seguros para el aprendizaje.