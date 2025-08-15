El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOPT, anunció que la Ruta 32 que conecta el Caribe con el Valle Central permanecerá cerrada durante todo el viernes.

El anuncio oficial se dio a través de las redes sociales del ministerio, en donde indican que el cierre responde a la magnitud del derrumbe ocurrido en el kilómetro 31.

La fecha de reapertura oficial se comunicará el día de mañana, una vez que las autoridades determinen que las condiciones son seguras para el tránsito vehicular.

Las autoridades recomiendan utilizar rutas alternas, como la ruta 10, por Turrialba y Bajos de Chilamate-Vuelta de Kopper para todos los vehículos, o bien, Vara Blanca para los vehículos livianos.