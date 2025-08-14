El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ordenó el cierre preventivo de la Ruta 32 este jueves tras la caída de material y árboles entre los kilómetros 38 y 40, afectando el tránsito entre San José y Limón.

En tanto, la Cruz Roja Costarricense se movilizó para rescatar a conductores atrapados, la Policía de Tránsito confirmó que vehículos pesados enfrentan mayores riesgos en la zona.

El cierre, activo desde las 16:05 p.m., se mantendrá hasta que equipos especializados retiren los escombros y evalúen la estabilidad de la vía.