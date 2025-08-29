El Banco Central de Costa Rica (BCCR) aclaró que no habrá ningún nuevo impuesto por el uso de SINPE Móvil, luego de que circularan dudas sobre supuestos cambios a partir del próximo 1 de setiembre.

Carlos Melegatti, director de la División de Sistemas de Pago del BCCR, explicó a Noticias Repretel que lo único que deberán hacer los comercios será declarar el método de pago utilizado en cada transacción, sin que esto represente un cobro adicional para los usuarios.

“No va a haber absolutamente ningún cambio, no se le va a cobrar ningún impuesto. Lo que usted ha hecho con SINPE MÓVIL en los últimos años va a ser exactamente lo mismo”, aclaró Melegatti.

¿Qué cambiará entonces?

Según el Banco Central, el Ministerio de Hacienda busca que los comercios detallen con qué instrumento de pago se realiza cada transacción. Esto significa que en las facturas electrónicas o tiquetes de caja aparecerá si el pago fue con efectivo, tarjeta, PayPal o SINPE Móvil.

Se trata de una medida que recae únicamente en los comercios y no en los usuarios.

Objetivo de Hacienda

La medida pretende asegurar que el impuesto al valor agregado (IVA), que los ciudadanos ya pagan en cada compra, sea correctamente reportado por los comercios y llegue al Ministerio de Hacienda, independientemente del método de pago.

“Hacienda quiere saber si cuando uno paga en efectivo, con SINPE Móvil, el comercio está reportando esos impuestos, que todos los ciudadanos pagamos, y que esos dineros estén llegando al Gobierno”, explicó Melegatti.

SINPE Móvil en Costa Rica

Actualmente, 4.3 millones de teléfonos están inscritos en el sistema y cerca de 3.5 millones de usuarios utilizan SINPE Móvil como su método de pago frecuente, consolidándose como uno de los servicios más usados en el país.