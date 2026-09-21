¡Atención al riesgo cardiovascular! Aprenda las señales que da su salud

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

El infarto no empieza el día del infarto, sino que el riesgo cardiovascular se construye a lo largo de los años, como ir en una autopista donde el paso del tiempo nos hace avanzar, pero el control o descontrol de los factores de riesgo puede acelerar o enlentecer el proceso.

El Dr. Daniel Vindas, especialista en medicina de emergencias, explica que las lipoproteínas aterogénicas elevadas, la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes y las alteraciones metabólicas favorecen la aterosclerosis.

El especialista detalla que medir el colesterol o la presión es solo una fotografía de un momento, mientras que las arterias han estado expuestas durante años, y que pruebas como la proteína C reactiva ultrasensible, el ApOB y la lipoproteína aportan información clave sobre el riesgo, por lo que recomienda controlar estos indicadores desde edades tempranas.