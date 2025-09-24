Los ataques aéreos en la Franja de Gaza no cesan y dejaron cerca de 30 muertos en un nuevo bombardeo en Ciudad de Gaza. El lugar afectado servía como refugio para decenas de desplazados que huían del asedio israelí.

En medio de la tragedia, la imagen de dos niños escapando se volvió viral y recorrió el mundo como símbolo del sufrimiento de la población civil.

El viaje de Yadua y su hermano Jaled

El mayor, Yadua, relató que en medio del caos no encontraba a sus padres y decidió cargar a su hermano menor, Jaled, que apenas sabe gatear. Caminó decenas de kilómetros desde el norte, y se detuvo solo para descansar y protegerlo.

“Lo llevaba en brazos, me sentaba para descansar un poco y llegué solo”, contó el niño, que logró sobrevivir junto a su hermano hasta reencontrarse con su familia en un campamento en el sur de Gaza.

Vea el video completo

Una imagen que refleja el sufrimiento

El fotoperiodista palestino Ahmed Younis, con apoyo de una fundación egipcia, capturó la imagen viral y facilitó el reencuentro con sus familiares.

“Yadua protegió a su hermano, anduvo kilómetros y sobrevivieron gracias a Dios”, dijo el padre. La historia de los dos pequeños se convirtió en un retrato del dolor de miles de niños inocentes que sufren los horrores de la guerra.