Al menos seis personas murieron y varias resultaron heridas durante un ataque terrorista en Jerusalén, donde dos atacantes, identificados como residentes de Cisjordania, dispararon de forma indiscriminada contra un autobús de pasajeros en una de las principales vías de acceso a la ciudad.

Los agresores fueron abatidos por un civil armado quien era miembro de las fuerzas de seguridad de Israel, lo que evitó que el número de víctimas fuera mayor.

Soldados israelíes mantienen presencia en distintas áreas para detener actividades terroristas y prevenir nuevos incidentes.