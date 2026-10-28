Ataque directo al pecho deja a un hombre en condición crítica

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Un hombre adulto quedó en condición crítica tras sufrir una herida con arma blanca en el tórax, en el sector de El Pochote, en Barrio Cuba, San José.

La emergencia ocurrió este miércoles a las 12:54 p. m. Una unidad avanzada de atención prehospitalaria atendió al paciente y coordinó su traslado al Hospital San Juan de Dios (HSJD).

Hombre fue trasladado en condición crítica

De acuerdo con la información de la atención, el hombre presentaba una herida en el tórax.

Debido a su condición, los equipos de emergencia lo trasladaron al centro médico capitalino.

La unidad avanzada brindó la atención prehospitalaria y movilizó al paciente hasta el Hospital San Juan de Dios.

El reporte indicó que el hombre ingresó en condición crítica.

Por el momento, no han trascendido detalles adicionales sobre la gravedad específica de la lesión ni sobre la atención que recibió después de su ingreso al hospital.

Emergencia ocurrió en Barrio Cuba

El incidente se registró en El Pochote, en Barrio Cuba, San José. La alerta ingresó a los cuerpos de emergencia a las 12:54 p. m. de este miércoles.

Hasta ahora, la información disponible se concentra en la atención del hombre herido y su traslado al centro médico.

Las circunstancias en las que ocurrió el hecho todavía no están claras.

Tampoco han trascendido datos sobre la identidad de la víctima ni sobre posibles personas involucradas.

Información se mantiene en desarrollo

La emergencia permanece en desarrollo, a la espera de nuevos detalles que permitan conocer qué ocurrió y cuáles fueron las circunstancias que dejaron al hombre con una herida en el pecho.

Esta información podrá actualizarse conforme las autoridades o los cuerpos de emergencia suministren nuevos datos confirmados sobre el caso.

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