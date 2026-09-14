Mujer es atacada por un lagarto en Puntarenas

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Una mujer de 28 años resultó herida este lunes luego de ser atacada aparentemente por un lagarto mientras se bañaba en el sector de Playa Caldera, en Puntarenas.

¿Qué ocurrió?

La Cruz Roja Costarricense fue alertada para atender un ataque de animal. Al llegar al sitio, los cruzrojistas encontraron a la mujer con heridas en una de sus extremidades inferiores.

Según indicó la paciente, el animal la atacó mientras se encontraba dentro del agua.

Trasladada a centro médico

La mujer fue trasladada en condición estable a un centro médico para recibir valoración.

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El caso fue reportado inicialmente como un ataque de animal y, de acuerdo con la versión de la paciente, se trataría aparentemente de un lagarto.

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