Ataque con cuchillo deja a una víctima en estado crítico

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

Un ataque con cuchillo provocó una emergencia la mañana de este miércoles en Tobosi de El Guarco, Cartago.

La Cruz Roja atendió el caso en el barrio Corazón de Jesús, luego de recibir el reporte sobre una persona herida con arma blanca.

Víctima sufrió una herida en el abdomen

De acuerdo con la información de atención, un hombre de 29 años sufrió una herida en el abdomen durante el ataque.

Los paramédicos llegaron al sitio para valorar a la víctima. Debido a la gravedad de la lesión, determinaron que necesitaba atención hospitalaria.

Posteriormente, trasladaron al herido en condición crítica al Hospital Max Peralta, en Cartago.

Emergencia movilizó una unidad

Una unidad básica de la Cruz Roja participó en la atención de la emergencia registrada durante la mañana.

Hasta el momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias que provocaron el ataque con cuchillo, ni sobre la identidad de la persona responsable.

Las autoridades deberán determinar qué ocurrió y las condiciones en las que se produjo la agresión.

La información corresponde al reporte inicial de atención de la emergencia y podría ampliarse conforme avance la investigación.

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