Ataque a balazos deja varios heridos

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Un ataque a balazos dejó a dos hombres heridos la noche de este lunes en Tejar, El Guarco, Cartago, según la información preliminar de atención de emergencia.

El incidente fue reportado a las 10:33pm y fue clasificado inicialmente como una agresión con arma de fuego. Una unidad de soporte básico atendió la emergencia y valoró a los dos afectados.

Uno de los heridos está en condición crítica

El primer hombre presentó una lesión superficial en la cabeza y permanecía estable al momento de la atención.

El segundo afectado sufrió heridas en las extremidades superiores e inferiores y se encontraba en condición crítica, de acuerdo con el reporte inicial.

Ambos hombres fueron trasladados al Hospital Maximiliano Peralta, donde recibirían atención médica.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias en que ocurrió el ataque y las causas que provocaron la agresión.

Investigación continúa

El caso quedó bajo investigación para establecer cómo ocurrió el ataque a balazos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Por ahora, no se han informado mayores detalles sobre los responsables ni sobre el motivo de la agresión.

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