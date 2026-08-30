Ataque armado deja a hombre fallecido en plena vía pública

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre un nuevo ataque armado que cobró la vida de un hombre en Alajuelita.

Según la información preliminar brindada por las autoridades, la víctima estaba en vía pública y se subía a un vehículo con otras personas. En ese momento, los abordó una motocicleta y el copiloto comenzó a disparar en múltiples ocasiones. Posteriormente, ambos huyeron del lugar.

El ahora fallecido recibió impactos de bala en la cadera, glúteo, costado dorsal izquierdo, axila derecha y brazo izquierdo. Lo llevaron a un centro médico, donde lo declararon sin signos vitales. Las autoridades judiciales lo identificaron con el apellido Fallas, de 26 años.

Este suceso dejó una segunda víctima, quien ingresó al Hospital San Juan de Dios debido a sus heridas. De momento, no existe un reporte sobre su condición actual.

El ataque ocurrió en el sector de Alajuelita, San José, a eso de las 7:00 p. m. de este sábado 29 de agosto.

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Por: Camila Rosales Méndez

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