Detección oportuna permitió detener acceso a información sensible o eventuales afectaciones a otras plataformas como Edus o Sicere.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), informó que el ataque cibernético que sufrió su portal web de recursos humanos este miércoles no afectó otras plataformas de la organización y que no se extrajo información sensible de los trabajadores.

El ingeniero Roberto Blanco Topping, director de Tecnologías de Información de la CCSS, explicó que la detección oportuna del evento permitió detener eventuales accesos a información sensible u a otras plataformas de la organización.

“Luego de la revisión de lo sucedido este miércoles y tras escanear todas las plataformas se logró determinó que se produjo una extracción de registros de un archivo temporal no estructurado que no contenía datos sensibles ni pone en riesgo la información de los trabajadores de la institución”.

El funcionario detalló que la base de datos que fue objetivo del ataque está íntegra y que no se generó ningún tipo de alteración sobre esta.

Blanco Topping agregó que se la institución se mantiene en alerta máxima en materia de ciberataques y con un equipo permanente en monitoreo de la situación. “En este momento seguimos trabajando para restablecer el portal de recursos humanos y en constante revisión de las plataformas”:

Por su parte el licenciado Walter Campos Paniagua, director de la Dirección de Administración y Gestión de Personal, indicó que para tranquilidad de los trabajadores de la CCSS, que el pago de planillas instruccional no se vio afectado por este evento y que se mantiene la calendarización habitual de los depósitos.