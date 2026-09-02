Ataque a balazos deja una persona muerta

Un ataque armado registrado durante la tarde de este miércoles dejó una persona muerta en el sector de Matina, Limón.

De acuerdo con la información preliminar de la atención de emergencia, el hecho ocurrió sobre la carretera hacia Mawanba, en Matina.

La víctima corresponde a un hombre adulto, quien recibió múltiples impactos de bala en la cabeza.

Hombre murió tras recibir múltiples disparos

El reporte de atención señala que el hombre fue localizado con múltiples heridas provocadas por arma de fuego.

Cuando los equipos de emergencia llegaron al sitio, abordaron al paciente, pero este ya no presentaba signos de vida.

Una unidad básica de atención acudió al lugar para atender la emergencia.

Ataque ocurrió en carretera hacia Mawanba

El incidente se registró alrededor de las 3:56 p. m. de este miércoles, según la información preliminar suministrada sobre la atención.

El hecho ocurrió en el cantón de Matina, en la provincia de Limón, específicamente sobre la carretera hacia Mawanba.

Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el ataque armado y quiénes estarían detrás del hecho.

Las autoridades deberán realizar las investigaciones correspondientes para determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades.

Noticia en desarrollo.

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