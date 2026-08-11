Ataque a balazos en carretera deja una persona fallecida y un herido

Dos sujetos en otra motocicleta interceptaron a las víctimas.

La noche de este 10 de agosto se presentó un nuevo hecho de violencia en el cantón central de Limón. Dos personas en motocicleta fueron víctimas de un ataque a balazos.

Ataque a balazos

Dos sujetos en otra motocicleta interceptaron a las víctimas y les dispararon en múltiples ocasiones.

Traslado

Los heridos de bala fueron trasladados al Hospital Tony Facio, donde uno de ellos falleció y el otro se encuentra en un estado delicado, al presentar impactos en su pecho y estómago.

Estadística

Son 6 seis los homicidios registrados en tan solo tres días en la provincia de Limón. La reorganización de los grupos criminales luego de la detención de alias “Diablo” y “Tan” ha generado que se dispare la violencia en esta zona.