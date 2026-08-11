La noche de este 10 de agosto se presentó un nuevo hecho de violencia en el cantón central de Limón. Dos personas en motocicleta fueron víctimas de un ataque a balazos.

Ataque a balazos

Dos sujetos en otra motocicleta interceptaron a las víctimas y les dispararon en múltiples ocasiones.

Traslado

Los heridos de bala fueron trasladados al Hospital Tony Facio, donde uno de ellos falleció y el otro se encuentra en un estado delicado, al presentar impactos en su pecho y estómago.

Estadística

Son 6 seis los homicidios registrados en tan solo tres días en la provincia de Limón. La reorganización de los grupos criminales luego de la detención de alias “Diablo” y “Tan” ha generado que se dispare la violencia en esta zona.