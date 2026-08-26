Ataque a balazos deja una persona muerta

Un hombre adulto murió tras recibir varios impactos de bala durante un ataque registrado cerca de las 4 de la tarde en Pococí, Limón.

Ataque a balazos ocurrió en Pococí

Según la información preliminar de la atención, los cuerpos de emergencia recibieron el reporte de un hombre adulto que presentaba varios impactos de bala.

Al llegar al sitio, los equipos de emergencia encontraron a la víctima sin signos de vida.

Una unidad básica atendió la emergencia y confirmó la condición del hombre.

Autoridades atienden la emergencia

El caso ocurrió en el cantón de Pococí, en la provincia de Limón. De momento, las autoridades trabajan para determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

La información disponible hasta ahora no precisa la identidad de la víctima ni el motivo que habría provocado el ataque.

Las autoridades deberán realizar las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Investigación continúa

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán recopilar información y evidencia para determinar quién o quiénes estarían detrás del ataque.

Se espera que durante las próximas horas surjan nuevos detalles sobre este hecho ocurrido en Pococí.

Esta noticia se encuentra en desarrollo.

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