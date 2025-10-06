La Cruz Roja Costarricense atendió esta madrugada una emergencia por arma de fuego en Tamarindo, Santa Cruz de Guanacaste.

Según el reporte oficial, el hecho ocurrió a la 1:51 a.m., cuando se recibieron avisos de varias personas heridas. En el sitio los socorristas atendieron a un hombre y una mujer, ambos trasladados en condición crítica a un centro médico.

Un tercer afectado, un hombre adulto, fue declarado sin signos vitales en el lugar. La escena quedó bajo custodia de las autoridades policiales para la investigación correspondiente.

Declaraciones de Cruz Roja