Ataque a balazos deja joven en condición crítica

Fecha de publicación: 11 de October de 2026

Fecha de modificación: 11 de October de 2026

Un joven de 19 años quedó en condición crítica tras ser víctima de una balacera en el sector de Mercedes de Guácimo, Limón.

Reporte preliminar

Cruz Roja acudió al sitio para atender el incidente. Inicialmente se indicó sobre dos pacientes heridos, pero a la llegada de los cuerpos de emergencia, solo había un masculino herido por arma de fuego.

También puede leer: (VIDEO) Hombres se agarran a golpes en media Circunvalación.

Joven en condición crítica

Este joven presenta tres heridas por arma de fuego. Debido a esto fue trasladado a en condición crítica a un centro médico.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.