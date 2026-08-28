Ataque a balazos deja dos personas fallecidas

Un ataque a balazos dejó dos personas fallecidas en el centro de Turrialba, Cartago. Hecho fue confirmado por la Cruz Roja.

¿Qué dijo la Cruz Roja?

El reporte indica la atención del reporte de heridos por arma de fuego, que resultaron ser dos hombres adultos.

Atención de las dos personas fallecidas

A la llegada de las autoridades, se confirmó que las víctimas no tenían signos vitales.

De momento lo que se maneja, según medios locales, es que los hombres fallecieron producto de una balacera.

Información en desarrollo.

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