Una balacera registrada en la madrugada de este viernes en San Juan de Dios, Desamparados, dejó como saldo preliminar dos personas fallecidas y tres más heridas, según confirmaron los cuerpos de emergencia.

Ataque cerca de un supermercado

El incidente ocurrió a unos 100 metros de un reconocido supermercado de San Juan de Dios. Vecinos alertaron sobre múltiples detonaciones, lo que movilizó rápidamente a la Cruz Roja y a la Fuerza Pública.

Traslado de heridos

La Cruz Roja confirmó que dos personas fallecieron en el sitio, mientras que tres más se trasladaron en condición crítica a distintos hospitales: San Juan de Dios, Calderón Guardia y México. Hasta el momento, no se confirma el estado de ingreso de los heridos por parte de las autoridades judiciales.

Escena acordonada y levantamiento de evidencias

La vía principal que conecta San Juan de Dios con San Rafael Abajo permanece cerrada mientras agentes del OIJ y de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios realizan el levantamiento de los cuerpos y recolectan evidencias en la escena del crimen.

Investigación inicial

Las autoridades manejan el caso como un posible ajuste de cuentas, aunque la investigación sigue abierta y en desarrollo.