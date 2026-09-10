Ataque a balazos deja a una persona gravemente herida

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

La tarde de este jueves se reportó una nueva balacera en Limón centro, específicamente en el sector conocido como Colina.

De acuerdo con información preliminar, el ataque ocurrió cerca del plantel de buses de Caribeños.

La situación generó movimiento de las autoridades en la zona.

Una persona resultó gravemente herida tras recibir tres impactos de bala. Según los datos iniciales, la víctima recibió dos disparos en el pecho y otro en uno de sus pies.

Víctima fue trasladada para recibir atención médica

Tras el ataque, la persona ingresó gravemente herida a un centro médico para recibir atención.

La escena permanece bajo custodia mientras las autoridades esperan la llegada de los equipos de emergencia.

Video en el momento de los disparos

Hasta el momento, se mantiene a la espera de la valoración de la Cruz Roja Costarricense y de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque y quiénes estarían detrás de la balacera.

Esta información se encuentra en desarrollo y podría actualizarse conforme las autoridades brinden nuevos detalles sobre el caso.

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