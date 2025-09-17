Un enfrentamiento armado contra oficiales de la Fuerza Pública en Matina, Limón, estuvo a punto de terminar en tragedia. Según el reporte policial, un grupo de gatilleros intentó liberar a dos miembros de su banda, pero el arma con la que pretendían disparar sufrió un desperfecto en pleno ataque.
Intentaron liberar a detenidos
Los hechos se dieron cuando oficiales interceptaron a dos sujetos en motocicleta, quienes portaban un arma. Posteriormente, llegaron dos más con un fusil AK-47 para tratar de liberar a los primeros. Sin embargo, el arma se atascó y no pudo ser disparada.
Cuatro sospechosos capturados
Fuerza Pública confirmó la captura de los cuatro sospechosos, todos conocidos por las autoridades y con amplio historial delictivo.
Más detalles en el video adjunto.