Un enfrentamiento armado contra oficiales de la Fuerza Pública en Matina, Limón, estuvo a punto de terminar en tragedia. Según el reporte policial, un grupo de gatilleros intentó liberar a dos miembros de su banda, pero el arma con la que pretendían disparar sufrió un desperfecto en pleno ataque.

Intentaron liberar a detenidos

Los hechos se dieron cuando oficiales interceptaron a dos sujetos en motocicleta, quienes portaban un arma. Posteriormente, llegaron dos más con un fusil AK-47 para tratar de liberar a los primeros. Sin embargo, el arma se atascó y no pudo ser disparada.

Cuatro sospechosos capturados

Fuerza Pública confirmó la captura de los cuatro sospechosos, todos conocidos por las autoridades y con amplio historial delictivo.

Más detalles en el video adjunto.