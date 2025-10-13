Un hombre fue atacado a balazos mientras permanecía en la vía pública en Lomas del Río, Pavas, en un nuevo episodio de violencia que evidencia que la inseguridad en los barrios del sur no cesa.

Al parecer, el ataque fue perpetrado por los ocupantes de una motocicleta, quienes llegaron hasta el sitio y dispararon de manera indiscriminada contra la víctima.

El hombre fue atendido de inmediato por personal de la Cruz Roja, pero desafortunadamente, al momento del abordaje, los paramédicos lo encontraron sin vida.