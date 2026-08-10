Atacan a balazos a hombre en playa de Quepos

Un hombre de apellido Ampié, de 41 años, resultó herido por arma de fuego durante un ataque ocurrido la noche de este domingo en El Cocal de Quepos, Puntarenas.

Según información preliminar del OIJ de Quepos y Parrita, el hecho ingresó aproximadamente a las 11:30 p. m., cuando la víctima estaba en el sector de la playa.

Dos sujetos llegaron caminando

De acuerdo con la investigación preliminar, dos sujetos llegaron caminando hasta donde estaba Ampié y, aparentemente, le dispararon en varias ocasiones.

Uno de los impactos alcanzó al hombre en el tórax, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro médico para recibir atención. El paciente ingresó en condición crítica al hospital local.

En la escena, los agentes judiciales recolectaron varios indicios balísticos que, aparentemente, corresponderían a un arma calibre 9 milímetros.

OIJ investiga el ataque

El caso permanece bajo investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes fueron los responsables.

De acuerdo con el OIJ, el ataque se maneja preliminarmente como un posible ajuste de cuentas relacionado con drogas.

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