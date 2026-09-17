Atacan a balazos a exiliado internacional en Costa Rica

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

El opositor nicaragüense Reinaldo Picado Miranda, conocido como “comandante Omar”, sufrió un segundo atentado en Costa Rica en menos de tres meses. El ataque ocurrió el lunes 14 de septiembre en el distrito Hospital, en San José.

Picado estaba en una propiedad donde realizaba trabajos cuando varios sujetos llegaron al sitio y le dispararon a corta distancia. Su abogado explicó que los atacantes también tenían como objetivo a un compañero de Picado.

Indicó que Reinaldo recibió varios impactos de bala y permanece internado en un hospital capitalino, donde recibe atención médica y trabaja en la recuperación de su movilidad.

El primer ataque ocurrió en junio

Este no es el primer atentado contra Picado en Costa Rica. En junio, en San Diego de la Unión, varias personas bajaron de un vehículo y forcejearon con él.

En esa ocasión, el ataque no logró concretarse. El hecho quedó bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), según explicó su abogado.

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Ahora, permanece bajo custodia policial de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del OIJ mientras las autoridades investigan el nuevo ataque.

¿Cuál sería la causa?

El abogado sostiene que los ataques podrían estar relacionados con la actividad política de Picado como opositor del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.

Según explicó, Picado salió de Nicaragua en 2018 después de las protestas contra el gobierno de Ortega. El Estado costarricense le reconoció la condición de refugiado el año anterior y, según su abogado, también solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por ahora, las autoridades no atribuyen públicamente el atentado a una persona o grupo específico. La investigación deberá determinar quiénes participaron en el ataque y cuál fue el motivo.