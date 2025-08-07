La entrada del sistema Tribu CR exige revisar deudas por IVA o renta, según la abogada tributaria Rebeca Alvarado, quien alerta que contribuyentes tienen hasta 6 meses para regularizar situaciones antes de multas graves por inconsistencias.

Puesto que esta plataforma integra datos de forma automatizada, Alvarado recomienda verificar documentos clave con asesores para evitar sanciones, especialmente pymes y autónomos sujetos a nuevos criterios.

Además, enfatiza que “no es opcional” y prioriza transparencia, reduciendo evasión pero requiendo diligencia extrema en declaraciones.