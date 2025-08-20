Preparar una torta salada requiere atención a detalles clave, como la selección de la masa y el manejo de ingredientes húmedos, aspectos que Melissa, experta en gastronomía, explica para evitar texturas blandas o sabores desequilibrados.

Ella enfatiza que técnicas como precocinar el tomate o elegir quesos ligeros pueden transformar el resultado final, lo que garantiza un platillo versátil que se sirve frío o caliente.

Además, sugiere combinaciones de jamón y queso que no recarguen el paladar, ofreciendo así una alternativa nutritiva y sencilla de incorporar en la cocina moderna.