Ana Lucía González Cascante, especialista en suculentas, enfatiza la importancia de elegir plantas con requerimientos similares de luz y agua para crear jardines en macetas, donde el drenaje y el sustrato adecuado previenen plagas.

Por otra parte, sugiere que piedras decorativas, ayudan además a mantener su vitalidad, lo que permite incluso integrar variedades colgantes para diseños estéticos y duraderos que embellecen cualquier espacio interior o exterior con mínimo mantenimiento y máximo impacto visual, adaptándose a diferentes estilos de decoración.