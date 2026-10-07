Asistentes de Bryan Ruiz ven primordial que siga al mando de La Sele

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Los asistentes de Bryan Ruiz, Wílmer López y Edson Soto, ven primordial que él siga al mando de La Sele y manifestaron que están dispuestos a continuar en el cuerpo técnico de la selección de Costa Rica.

Edson Soto conversó sobre las virtudes de Bryan Ruiz al mando del equipo y cuestionó qué asegura la experiencia, recordando que Ronald González fue cuarto del mundo en Egipto sin tener experiencia previa como técnico.

Soto destacó que Bryan Ruiz fue capitán en tres mundiales mayores, lideró el equipo, tuvo voz de mando, jugó eliminatorias y actuó en la Premier League, lo que considera una experiencia valiosa.