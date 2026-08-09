Detienen dos asiáticos con más de 3 mil municiones de arma de fuego

Dos hombres de nacionalidad china, de 51 y 24 años y de apellido Cen, fueron detenidos en Estrella de Limón luego de que las autoridades localizaran más de 3 mil municiones y un arma de fuego en un local comercial de su propiedad.

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Vendían municiones en establecimiento

De acuerdo con la información preliminar, los sospechosos utilizaban el establecimiento para vender municiones para armas de fuego.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron más de 3 mil municiones y un arma de fuego.

Serían padre e hijo

Los detenidos, de 51 y 24 años, serían padre e hijo. Ambos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, mientras avanza la investigación para determinar su responsabilidad en los hechos.

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