Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Así vive el público la experiencia de La Voz del Más Allá, un programa que se realiza completamente en vivo y con audiencia en La Uruca, San José.

El periodista, Jose Escalante, detalló que las personas deben registrarse a su ingreso y que la gradería se llena de familiares y amigos que apoyan a todos los participantes.

Durante la producción, los asistentes disfrutan de palomitas de Nova Cinemas, mientras el programa se transmite todos los sábados a las 8:00 p. m. por Canal 6.