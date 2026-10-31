Así vive el público la experiencia de La Voz del Más Allá.

Así vive el público la experiencia de La Voz del Más Allá, un programa que se realiza completamente en vivo y con audiencia en La Uruca, San José. El periodista, Jose Escalante, detalló que las personas deben registrarse a su ingreso y que la gradería se llena de familiares y amigos que apoyan a todos […]

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Así vive el público la experiencia de La Voz del Más Allá, un programa que se realiza completamente en vivo y con audiencia en La Uruca, San José.

El periodista, Jose Escalante, detalló que las personas deben registrarse a su ingreso y que la gradería se llena de familiares y amigos que apoyan a todos los participantes.

Durante la producción, los asistentes disfrutan de palomitas de Nova Cinemas, mientras el programa se transmite todos los sábados a las 8:00 p. m. por Canal 6.