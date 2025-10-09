El operativo de rescate del guardaparques que sufrió una caída de 40 metros en la Isla del Coco continúa desarrollándose con extremas precauciones.

La caminata de rescate se suspendió temporalmente debido a las intensas lluvias que afectan la zona, priorizando la seguridad tanto del accidentado como del equipo de rescate.

Cuatro personas especializadas participan en esta compleja misión que enfrenta los desafíos logísticos propios de esta área protegida ubicada a 532 kilómetros de la costa costarricense.