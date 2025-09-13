La Antorcha de la Independencia comenzó su tradicional recorrido este 13 de septiembre desde Peñas Blancas, en la frontera con Nicaragua.

El ingreso al territorio costarricense se realizó a las 9:30 a.m., acompañado de celebraciones que incluyen bailes típicos y cantos para recibir la antorcha.

El traslado desde Peñas Blancas se convirtió en una verdadera fiesta nacional, que cada 13 de septiembre inicia la ruta que culminará el 15 de septiembre.

En esta edición, los primeros en recibir la antorcha fueron estudiantes del Liceo Experimental Bilingüe de Guanacaste, quienes la recibieron directamente de alumnos nicaragüenses, en un gesto simbólico de fraternidad y tradición entre ambos países.