Un joven de 23 años fue detenido este martes como sospechoso de haber retenido y agredido a un hombre de 22 años durante tres días en el sector de calle El Mono, en Rincón Chiquito de La Guácima de Alajuela.

Víctima estuvo privada de libertad por tres días

Según la investigación, el joven habría sido mantenido atado de pies y manos y expuesto durante varias horas al sol, sin acceso a agua ni condiciones adecuadas, como parte de un castigo presuntamente vinculado a disputas entre grupos dedicados a la venta de drogas en la zona.

La víctima logró ser liberada tras una intervención de la Fuerza Pública, cuyos oficiales ingresaron al sector como parte de sus labores de patrullaje. Al notar la presencia policial, los sospechosos huyeron y dejaron abandonado al joven, lo que permitió su rescate e inicio de la investigación.

Amplio operativo en zona conflictiva

Este martes, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en conjunto con la Fuerza Pública y la Policía Municipal, realizaron allanamientos en la comunidad, considerada de alta incidencia delictiva.

Durante el operativo se verificó la identidad de varias personas y se revisó si tenían órdenes de captura pendientes. Finalmente, se logró la detención de un sospechoso de apellido Lara, de 23 años, quien figura como uno de los principales involucrados en el caso.

Fiscalía solicitará prisión preventiva

El detenido será puesto a las órdenes del Ministerio Público para que se le soliciten medidas cautelares, entre ellas prisión preventiva.

Las autoridades indicaron que al menos otros dos sujetos están plenamente identificados y continúan las diligencias para ubicarlos. Además, reiteraron el llamado a la ciudadanía para que brinde información confidencial que permita avanzar con las capturas.

El caso evidencia el nivel de violencia que enfrentan algunas comunidades del país y la importancia del trabajo coordinado entre los distintos cuerpos policiales.