Karol G y Shakira sacaron su esperadísimo tema, ‘TQG’, el cual está cargado de mensajes que estarían dirigidos a sus exparejas, Anuel AA y Gerard Piqué.

La canción inicia en la voz de Karol G:

“La que te dijo que un vacío se llenó con otra persona, te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve, pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. (…) Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito”…

Mientras la barranquillera canta:

“Verte con la nueva me dolió, (…) lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río”…

Con un reguetón suave y con un marcado baile lento, pero contundente, las colombianas le dijeron al mundo que aunque fueron dolorosas sus separaciones, todo se borró de sus memorias y ahora están mejor que nunca:

“Y hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río”.

La pieza audiovisual se había grabado a comienzos de enero, en Barcelona, pero la colombiana le habría pedido a Karol G aplazar el lanzamiento de ‘TQG’

La nueva canción se incluye entre las 17 canciones del nuevo trabajo de Karol G, Mañana será bonito, el cuarto trabajo desde que arrancara su carrera discográfica en 2017.

Redacción

Repretel.com