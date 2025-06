Escrita por: Jade Venegas

En lo que ha sido catalogado como la “boda del siglo”, Jeff Bezos, fundador de Amazon, y Lauren Sánchez, ex presentadora de televisión y piloto, celebran su unión del 24 al 26 de junio en la hermosa ciudad de Venecia. El evento de tres días se realizará principalmente en la isla de San Giorgio Maggiore y en el lujoso yate Koru, valuado en 500 millones USD.

Aunque el evento es privado, se espera la asistencia de aproximadamente 200‒250 invitados, entre celebridades como Kim Kardashian, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Katy Perry, Mick Jagger y miembros de la familia Trump.

El evento promete lujo por todos lados: cenas gourmet, amenidades artesanales como cristalería de Murano valorada en unos 167 USD por pieza y vestimenta diseñada por casas como Oscar de la Renta, Dior o Dolce & Gabbana, que incluyen hasta 27 cambios de atuendo para la novia.

Sin embargo, la boda no está excluida de polémica. Grupos locales, como “No Space for Bezos”, planean protestas canalizadas por los canales y calles de Venecia, y denuncian el evento como una muestra de elitismo y explotación urbana.

En respuesta, el alcalde Luigi Brugnaro y autoridades locales destacaron el aporte económico considerable del evento (valorado en millones de euros), y el compromiso de Bezos y Sánchez con la ciudad: incluidos servicios locales, donaciones discretas a organizaciones venecianas y el respeto por la cultura urbana.

Juntos desde 2018, se comprometieron en mayo de 2023 a bordo del Koru, cuando Bezos le ofreció un anillo de diamante rosa de aproximadamente 30 quilates.

Sánchez, de 55 años, periodista ganadora de un Emmy, piloto y fundadora de Black Ops Aviation, también voló al espacio con una tripulación totalmente femenina en abril de 2025