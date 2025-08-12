Una nueva oportunidad de alcanzar la Copa del Mundo llega para la Selección Femenina de Costa Rica.

La Concacaf confirmó el formato de la eliminatoria para el Mundial de Brasil en 2027, que arrancará a finales del 2025 y concluirá el próximo año con partidos decisivos por el anhelado boleto.

Así se jugará:

Sorteo: Se realizará el miércoles 20 de agosto a las 5 p. m. (hora de Costa Rica). La Tricolor será cabeza del grupo A. Cada grupo quedará conformado por cinco selecciones.

Primera fase: Costa Rica conocerá ese día a sus rivales, a los que enfrentará en noviembre de 2025 y en febrero y abril de 2026. Para avanzar a cuartos de final, deberá ganar su grupo.

Cuartos de final: Los ocho clasificados se ordenarán del 1 al 8 según el ránking de Concacaf (actualmente, Costa Rica es tercera). Esta etapa, junto con semifinales, final y juego por el tercer lugar, se disputará en una sede única por definir.

Clasificación directa: El pase al Mundial dependerá de ganar el partido de cuartos de final. Los perdedores de esa ronda irán a un Play-In, del que saldrán dos equipos para el repechaje intercontinental.

Juegos Olímpicos: Las dos selecciones finalistas obtendrán boleto a Los Ángeles 2028. Si Estados Unidos (anfitrión olímpico) llega a la final, el cupo será para el tercer lugar del torneo.

La Sele busca su tercera clasificación en la historia de los mundiales, tras participar en las ediciones de 2015 y 2023.