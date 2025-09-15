Las calles y carreteras de Costa Rica se tiñeron de blanco, azul y rojo este 15 de septiembre, en una gran fiesta nacional donde miles de familias salieron a disfrutar de los tradicionales desfiles en conmemoración de los 204 años de independencia.

La cultura y las tradiciones se vivieron al máximo durante la jornada. Bandas estudiantiles, trajes típicos, bailes folklóricos, gastronomía y el orgullo nacional se unieron en una celebración que convocó a niños, jóvenes, adultos mayores y familias enteras en todo el país.

En total, más de un millón de estudiantes participaron en los desfiles patrios, llenando de música y alegría las calles con canciones emblemáticas costarricenses y muestras de talento que exaltaron la identidad nacional.

La independencia de Costa Rica volvió a sentirse viva en cada paso, en cada melodía y en cada aplauso de los asistentes, recordando la importancia de mantener viva la tradición y el amor por la patria.

Desfiles cerraron con un fuerte aguacero este lunes.