Los globos transforman espacios en paraísos festivos gracias al trabajo de Tamara Vara, diseñadora de Dreamspartycr, quien creó un impresionante arco con más de 300 globos en tonos pastel para celebrar el Día de la Madre.

Utilizando solo hilo de pescar y mucha paciencia, la artista logró dar forma a esta estructura que simboliza “la pureza y bondad de las madres costarricenses”, según explicó durante la instalación en el Patio de Vidrio.

El diseño incluyó detalles como corazones y flores que reforzaban el mensaje de amor filial.