Un equipo de Noticias Repretel se metió dentro de un entrenamiento de rescates urbanos de la Cruz Roja, donde una mano atrapada, una caída desde varios metros o una pierna prensada por maquinaria son emergencias que ocurren en cuestión de segundos.

Estas situaciones movilizan operaciones de rescate bastante complejas que requieren de personal altamente capacitado y equipos especializados.

La benemérita mantiene simulacros periódicos para estar preparada ante cualquier eventualidad que ponga en riesgo la vida de las personas.

Minyar Collado, rescatista de Cruz Roja, asegura que “este tipo de maniobras requieren desde el equipamiento del personal debidamente certificado y entrenado”