Los primeros ocho kilómetros de la Ruta 32, cuentan con un nuevo sistema de iluminación que busca mejorar la visibilidad y seguridad en esta vialidad, una de las más transitadas del país.

Este proyecto, ejecutado por las autoridades competentes, permitirá reducir los riesgos de accidentes y facilitar los desplazamientos nocturnos de miles de conductores.

La inversión en infraestructura vial, busca modernizar las principales rutas nacionales y responder a las necesidades de movilidad de la población.