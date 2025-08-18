La recuperación de Gustavo Díaz tras una intervención cardíaca, relatada por el propio periodista de Repretel, refleja un cambio profundo donde prioriza gratitud a Dios y valoración de cada momento como pilares de sanación integral.

Díaz, quien prepara su retorno laboral, confiesa que esta experiencia reforzó su compromiso con controles médicos preventivos, desmitificando estigmas sobre enfermedades cardiovasculares.

Además, su testimonio inspira a audiencias a cultivar salud mental y física simultáneamente, demostrando que adversidades pueden transformarse en oportunidades de crecimiento personal colectivo.