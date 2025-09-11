La Liga Deportiva Alajuelense ya integró este jueves a los cinco futbolistas que estuvieron con la Selección Nacional durante la doble fecha FIFA. El equipo está prácticamente listo para recibir este sábado en el estadio Alejandro Morera Soto al Municipal Liberia, líder del Campeonato Nacional.

Rojinegros ajustan detalles tras la fecha FIFA

El técnico Óscar Ramírez contó con todos los seleccionados en la práctica, donde se unieron de lleno a los trabajos del plantel.

Así se distribuyeron los minutos de los rojinegros en los dos partidos de la Selección:

Alexis Gamboa: 180 minutos

Alejandro Bran: 46 minutos

Guillermo Villalobos: 0 minutos

Creichel Pérez: 0 minutos

Anthony Hernández: 0 minutos

Los jugadores reconocen que será un reto exigente y que el objetivo es claro: sacar los tres puntos en casa.

Bajas en Alajuelense y Liberia

Los manudos no podrán contar con Santiago Van der Putten, quien estará al menos seis semanas fuera por una ruptura de meniscos.

En Liberia, Cristian Reyes sigue en recuperación, mientras que Jesús Henestrosa, Daniel Chacón y Jefferson Sánchez quedaron fuera por el resto del torneo.

Liberia llega como líder

El Municipal Liberia viajará este jueves por la tarde a la capital para disputar la jornada número 8. El plantel se concentrará en un hotel en Santa Ana, a 30 minutos del estadio Alejandro Morera Soto.

El choque entre Alajuelense y Liberia promete ser uno de los partidos más atractivos de la fecha.