Son horas difíciles para la familia de dos menores fallecidos en Tacacorí. Los niños de 10 y 12 años murieron este domingo tras sufrir un accidente acuático en una piscina.

Así se habría dado el accidente

Al parecer, los niños estaban jugando muy cerca de una piscina en una finca, cuando uno de ellos cae y el otro intenta ayudarlo. Minutos después, a ambos los encontraron en estado inconsciente.

¿Por qué estaban en la piscina?

Los niños habrían sido invitados a una fiesta para comer. Solo iban a estar en lugar durante unos minutos.

Uno de los integrantes de la comparsa contratada para la actividad sería quien dio aviso de los menores en la piscina.

“Llegó el compañero del colegio de Yeltsin, el mayor, el que tiene 12 años y le dijo al papá que si dejaban ir a los niños solamente a comer, que no se iban a quedar mucho tiempo, que solamente iban a ir a comer, entonces que fueran 15 o 20 minutos, entonces ellos fueron y cuando ellos no llegaron, los fuimos a buscar y cuando ya llegamos, lo niños estaban recibiendo ayuda, pero ya no los pudimos despertar”, dijo Kimberly Reyes, prima de los niños, en medio de las lágrimas.

La comunidad se siente consternada por la pérdida de los menores.