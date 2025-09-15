Felipe Loaiza, quien investigó el proceso, explica que los estudiantes interesados deben inscribirse en una convocatoria general, donde posteriormente son llamados para presentar sus proyectos de discursos.

Estos son diferentes para cada participante, como en el caso de Bryan, un joven de décimo grado cuyo discurso ante el Presidente tuvo una duración de seis minutos con veinte segundos durante el acto cívico del 14 de septiembre en Cartago.

Lo que demuestra el rigor de una tradición que año con año busca divulgar los hechos históricos y las tradiciones de la cultura costarricense.